Владимир Путин потребовал побыстрее разобраться с высокими ценами за интернет в школах

22% школ платят за подключение к сети интернет в два раза больше средней цены по России, а 6% школ - в три раза больше, чем средняя цена по России. С этим нужно разобраться и навести порядок, я вас прошу это сделать в самое ближайшее время.

Владимир Путин, Президент РФ