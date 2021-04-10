Владимир Путин потребовал побыстрее разобраться с высокими ценами за интернет в школах

Глава государства Владимир Путин обратился к министрам с требованием навести порядок в сфере цен за интернет в российских школах. Также обсуждал вопрос подключения всех школ к высокоскоростному интернету.
Как передает ТАСС, Владимир Путин отметил, что подключить все школы к высокоскоростному интернету вполне реально до конца текущего года. Именно такую задачу он и поставил на совещании по вопросам реализации посланий президента Федеральному собранию.
На данный момент выполнено подключение в 15 600 российских школ. И на сегодня, по словам руководителя страны, в России 1,2% общеобразовательных учреждений вовсе не подключены ни к какому интернету.
Отдельно Владимир Путин обсудил и тему высоких цен на интернет в школах, поручив побыстрее с этим разобраться и решить проблему.