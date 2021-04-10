«10 проблем Уфы»: урбанист Варламов показал самые болевые точки города

В Уфе сегодня блогер и урбанист Илья Варламов встретился с Главой Башкирии Радием Хабировым. Как мы сообщали, Илья Варламов прибыл в Уфу заранее. А сегодня представил руководителю республики брошюру с важными проблемами башкирской столицы.
Радий Хабиров отметил, что при работе над преображением парков, скверов и дворов происходит одновременно и процесс обучения.
Руководитель республики показал, с чем приехал урбанист – это брошюра под названием «10 проблем Уфы». В ней Илья Варламов обозначил, какие, по его мнению, точки города являются наиболее болевыми на сегодня.
Также Глава Башкирии сообщил, что сейчас он пытается уговорить Варламова оказать помощь в подготовке Уфы к грядущему 450-летнему юбилею.
Фото: соцсети Радия Хабирова