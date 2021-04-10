«10 проблем Уфы»: урбанист Варламов показал самые болевые точки города

В Уфе сегодня блогер и урбанист Илья Варламов встретился с Главой Башкирии Радием Хабировым. Как мы сообщали, Илья Варламов прибыл в Уфу заранее. А сегодня представил руководителю республики брошюру с важными проблемами башкирской столицы.

Фото №1 - «10 проблем Уфы»: урбанист Варламов показал самые болевые точки города

Радий Хабиров отметил, что при работе над преображением парков, скверов и дворов происходит одновременно и процесс обучения.

Порой учимся на ходу и всегда очень внимательно прислушиваемся к мнению экспертов в этой области. Пусть даже они весьма критичные, но это помогает нам делать нашу работу лучше. У нас в республике сегодня, я бы сказал, очень необычный гость – эксперт, директор фонда «Городские проекты», известный блогер Илья Варламов.

Фото №2 - «10 проблем Уфы»: урбанист Варламов показал самые болевые точки города

Руководитель республики показал, с чем приехал урбанист – это брошюра под названием «10 проблем Уфы». В ней Илья Варламов обозначил, какие, по его мнению, точки города являются наиболее болевыми на сегодня.

Он очень любезно не просто приехал к нам пообщаться, но заранее проанализировал многие болевые точки Уфы и представил свое видение в этой брошюре. Где-то я с ним согласен, где-то нет. Но точно знаю, что мы оба думаем и делаем, чтобы наши города были комфортнее для наших жителей.

Радий Хабиров, Глава РБ

Также Глава Башкирии сообщил, что сейчас он пытается уговорить Варламова оказать помощь в подготовке Уфы к грядущему 450-летнему юбилею.

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Фото: соцсети Радия Хабирова 

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