«10 проблем Уфы»: урбанист Варламов показал самые болевые точки города

Он очень любезно не просто приехал к нам пообщаться, но заранее проанализировал многие болевые точки Уфы и представил свое видение в этой брошюре. Где-то я с ним согласен, где-то нет. Но точно знаю, что мы оба думаем и делаем, чтобы наши города были комфортнее для наших жителей.

Радий Хабиров, Глава РБ