На предприятии в Башкирии водитель КамАЗа наехал на мужчину

В Башкирии на предприятии Белорецкого района произошел несчастный случай. Накануне днем мужчину задавил КамАЗ.
Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано в одиннадцатом часу дня на предприятии, которое занимается заготовкой пиломатериалов. В это время водитель КамАЗа, 31-летний местный житель, двигался задним ходом. Но под колесами оказался 36-летний мужчина.
Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов сообщил, что в результате происшествия пострадавшего увезли в больницу.
Фото: ГИБДД РБ