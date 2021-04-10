На предприятии в Башкирии водитель КамАЗа наехал на мужчину

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано в одиннадцатом часу дня на предприятии, которое занимается заготовкой пиломатериалов. В это время водитель КамАЗа, 31-летний местный житель, двигался задним ходом. Но под колесами оказался 36-летний мужчина.