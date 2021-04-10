На предприятии в Башкирии водитель КамАЗа наехал на мужчину

В Башкирии на предприятии Белорецкого района произошел несчастный случай. Накануне днем мужчину задавил КамАЗ.

Фото №1 - На предприятии в Башкирии водитель КамАЗа наехал на мужчину

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано в одиннадцатом часу дня на предприятии, которое занимается заготовкой пиломатериалов. В это время водитель КамАЗа, 31-летний местный житель, двигался задним ходом. Но под колесами оказался 36-летний мужчина.

Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов сообщил, что в результате происшествия пострадавшего увезли в больницу.

Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП.

Динар Гильмутдинов, главный госавтоинспектор РБ

Фото: ГИБДД РБ

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