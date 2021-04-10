В мобильных пунктах вакцинации Башкирии привились от Covid-19 более 5 тысяч человек

В Башкирии на сегодняшний день функционируют 155 пунктов вакцинации от коронавируса. В их числе также работают 5 мобильных прививочных пункта в Уфе и Стерлитамаке.

В Министерстве здравоохранения республики проинформировали, что в мобильных пунктах вакцинации от коронавируса привились первым компонентом уже 5 027 человек. Кроме того, полностью. Завершили вакцинацию, то есть привились и вторым компонентом, уже 433 человека.

Напомним, что мобильные прививочные пункты работают в Башкирском государственном театре оперы и балета в Уфе, также в торговых центрах столицы: «Мега», «Планета», «Башкирия Лайфстайл центр». В Стерлитамаке такой пункт организован на территории ТЦ «СитиМолл».

График работы вакцинации в торгово-развлекательных центрах по будням с 13.00 до 20.00 часов, в выходные (включая праздничные дни) с 10.00 до 19.30 часов. В Башкирском государственном театре оперы и балета по будням с 10.00 до 19.30 часов. Пресс-служба Минздрава РБ

Во всех мобильных пунктах организована работа врача, который перед прививкой осматривает пациента, измерят пульс, температуру, спрашивает о наличии хронических заболеваний. При отсутствии противопоказаний к вакцинации пациенту делают прививку. Также пациент должен заполнить анкету и дать свое письменное согласие на вакцинацию.