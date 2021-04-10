В Башкирии следователи проверяют роддом, в котором умер ребенок

Следственный комитет Башкирии начал проверку роддома в Салавате. Здесь на днях погиб ребенок и едва не скончалась его мать.
Жительница республики хореограф Алена Лаврикова на сроке 7 недель встала на учет в женскую консультацию Салавата. Женщина пишет, что во время беременности не наблюдалось никаких проблем со здоровьем. В последний мартовский день Алена приехала в роддом из-за боли в пояснице, где ее осмотрела врач. Медработник уверила, что все в порядке, сообщает хореограф.
Через 4 дня появилась необходимость ехать в больницу. Ребенок на тот момент, по ощущениям Алены, шевелился. Девушка заполнила документы, а после ее осмотрел врач, используя щипцы, рассказывает Алена.
Все это время медработники искали одного из врачей, но не могли найти, хоть это и была его смена. В итоге его нашли. Девушке ввели наркоз. После операции Алена проснулась с трубкой во рту, прикрытая ширмой и не могла пошевелиться. Вскоре пришел врач и сообщил о смерти ребенка.
Сейчас муж Алены собирает документы, только, по словам девушки, амбулаторную и обменную карты не выдают. Кроме того, сообщает Алена, постоянно меняется причина произошедшего.
Следственный комитет Башкирии, получив информацию о данным происшествии, начал проверку. Пока доследственную.
Фото: соцсети Алена Лавриковой