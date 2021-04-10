В Уфе поймали мужчину, пытавшегося ограбить блогера Варламова

В Уфе был пойман мужчина, который накануне пытался ограбить прибывшего в башкирскую столицу блогера и урбаниста Илью Варламова. Оказалось, что пьяный о пьяном нарушителе в тот день сообщил не только Варламов, но и уфимец, которому испортили автомобиль.

Девятого апреля в дневное время сотрудникам ГИБДД 31-летний уфимец сообщил о том, что на его припаркованный автомобиль на ул. Высотной наехали. Водитель, управляющий Dodge, скрылся. А еще через какое-то время поступило сообщение от Ильи Варламова, который рассказал про того же самого нарушителя на том же авто. В этот раз он уже был замечен на ул. Султанова.

В ходе розыскных мероприятий 10 апреля автомобиль с указанными приметами был обнаружен на ул.Гафури, а предполагаемый водитель - неподалёку, у своих знакомых. Подозреваемый, 36-летний уфимец, находился с признаками алкогольного опьянения. Динар Гильмутдинов, главный госавтоинспектор РБ

В отношении нарушителя составили административные материалы. Далее их рассмотрит суд. А ожидать судебного заседания задержанный будет в отделе полиции. Также Динар Гильмутдинов отметил, что совсем недавно, в марте, мужчина уже сидел 7 дней под арестом за то, что дважды оставил место ДТП.