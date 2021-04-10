Жительница Башкирии в попытке стать инвестором «вложила» более миллиона в карманы мошенников

Жительница Башкирии пожелала стать инвестором. Только вот деньги, которые, как она думала, пойдут на достижение желаемого, упали в карманы мошенников. В итоге женщина потеряла более миллиона рублей.

Фото №1 - Жительница Башкирии в попытке стать инвестором «вложила» более миллиона в карманы мошенников

В пресс-службе МВД по РБ рассказали, что жительница Куюргазинского района обратилась в правоохранительные органы с сообщением о введении в заблуждение и потере денег. Около месяца назад женщина оставила заявку о желании стать инвестором на сайте банка. Без промедлений с ней связались.

В этот же день ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка, предложил свои услуги по финансовому рынку. После чего звонивший открыл на имя женщины личный кабинет и зарегистрировал ее на торговой платформе. Туда женщина сначала положила 150 тысяч рублей. Далее по указанию мошенника оформила кредит на сумму 700 тысяч рублей и внесла эти деньги на продиктованные звонившим счета.

Пресс-служба МВД по РБ

Но через еще две недели женщине позвонил некто и сказал, что счет необходимо непременно застраховать, потому что в противном случае его просто заблокируют. Потерпевшая тут же внесла еще 330 тысяч рублей. Но счет в итоге все равно заблокировали. И деньги женщина тоже потеряла.

МВД по Республике Башкортостан напоминает: не переводите деньги незнакомым людям. В случае поступления звонка якобы от сотрудника банка – положите трубку. Помните, что мошенники могут использовать подложные номера. Будьте бдительны при общении в социальных сетях. При получении подозрительных сообщений от знакомых, свяжитесь с ними по их личному номеру.

Пресс-служба МВД по РБ
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