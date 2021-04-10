Жительница Башкирии в попытке стать инвестором «вложила» более миллиона в карманы мошенников

В этот же день ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка, предложил свои услуги по финансовому рынку. После чего звонивший открыл на имя женщины личный кабинет и зарегистрировал ее на торговой платформе. Туда женщина сначала положила 150 тысяч рублей. Далее по указанию мошенника оформила кредит на сумму 700 тысяч рублей и внесла эти деньги на продиктованные звонившим счета.

Пресс-служба МВД по РБ