Жительница Башкирии в попытке стать инвестором «вложила» более миллиона в карманы мошенников
Жительница Башкирии пожелала стать инвестором. Только вот
деньги, которые, как она думала, пойдут на достижение желаемого, упали в
карманы мошенников. В итоге женщина потеряла более миллиона рублей.
В пресс-службе МВД по РБ рассказали, что жительница Куюргазинского
района обратилась в правоохранительные органы с сообщением о введении в
заблуждение и потере денег. Около месяца назад женщина оставила заявку о
желании стать инвестором на сайте банка. Без промедлений с ней связались.
В этот же день ей позвонил неизвестный, представившись
сотрудником банка, предложил свои услуги по финансовому рынку. После чего
звонивший открыл на имя женщины личный кабинет и зарегистрировал ее на торговой
платформе. Туда женщина сначала положила 150 тысяч рублей. Далее по указанию
мошенника оформила кредит на сумму 700 тысяч рублей и внесла эти деньги на
продиктованные звонившим счета.
Пресс-служба МВД по РБ
Но через еще две недели женщине позвонил некто и сказал, что
счет необходимо непременно застраховать, потому что в противном случае его
просто заблокируют. Потерпевшая тут же внесла еще 330 тысяч рублей. Но счет в
итоге все равно заблокировали. И деньги женщина тоже потеряла.
МВД по Республике Башкортостан напоминает: не переводите
деньги незнакомым людям. В случае поступления звонка якобы от сотрудника банка
– положите трубку. Помните, что мошенники могут использовать подложные номера.
Будьте бдительны при общении в социальных сетях. При получении подозрительных
сообщений от знакомых, свяжитесь с ними по их личному номеру.