В Башкирии объявили в розыск скрывающуюся преступницу

В Башкирии объявили в розыск уроженку Толбазов Аургазинского района республики Ирину Николаевну Степанову. Оказалось, что женщина скрывается от наказания по возбужденному уголовному делу. Женщина является мошенницей.

Фото №1 - В Башкирии объявили в розыск скрывающуюся преступницу

Правоохранителями были подтверждены 7 фактов мошенничества, совершенных ею. Женщина выставляла в интернете объявления о продаже одежды, обуви.

Вводя покупателей путем обмана в заблуждение, злоумышленница после получения денег общение с ними прекращала, и, естественно, товар не отправляла. Впоследствии преступный умысел женщины был раскрыт, суд привлек ее к уголовной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.159 УК РФ, назначив наказание в виде уголовного штрафа в размере 35 тысяч рублей.

Пресс-служба УФССП по РБ

Штраф мошенница не оплатила, сейчас приставы возбудили исполнительное производство в отношении Ирины Степановой. Женщине ограничен выезд за пределы страны, на счета наложен арест. Вынесено и постановление, запрещающее регистрационные действия с автомобилями KIA RIO и Reno Logan. Где находятся эти авто, неизвестно, как и местоположение мошенницы.

Продолжая противоправные действия, игнорируя требования об исполнении решения суда, а также о явке на прием, вскоре женщина умышленно сменила место жительства и стала скрываться.

Пресс-служба УФССП по РБ

В итоге женщину и ее автомобили объявили в розыск. Отмечено, что в отношении женщины имеется еще 46 исполнительных производств на общую сумму 2 млн. 265 тыс. рублей. В их числе кредитные долги, штрафы от ГИБДД.

Если у вас имеется точная информация о местонахождении женщины, то вам необходимо обратиться в дежурную часть УФССП по РБ: 8 (347) 273-56-40.

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 №152 «О персональных данных», судебные приставы-исполнители, в рамках исполнительных производств по принудительному исполнению судебных актов, вправе осуществлять обработку, в том числе распространять биометрические персональные данные без согласия должника.

Пресс-служба УФССП по РБ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями

Фото: пресс-служба УФССП по РБ

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии