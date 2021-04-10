В Башкирии объявили в розыск скрывающуюся преступницу

Вводя покупателей путем обмана в заблуждение, злоумышленница после получения денег общение с ними прекращала, и, естественно, товар не отправляла. Впоследствии преступный умысел женщины был раскрыт, суд привлек ее к уголовной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.159 УК РФ, назначив наказание в виде уголовного штрафа в размере 35 тысяч рублей.

Пресс-служба УФССП по РБ