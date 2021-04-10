В Башкирии объявили в розыск скрывающуюся преступницу

В Башкирии объявили в розыск уроженку Толбазов Аургазинского района республики Ирину Николаевну Степанову. Оказалось, что женщина скрывается от наказания по возбужденному уголовному делу. Женщина является мошенницей.
Правоохранителями были подтверждены 7 фактов мошенничества, совершенных ею. Женщина выставляла в интернете объявления о продаже одежды, обуви.
Штраф мошенница не оплатила, сейчас приставы возбудили исполнительное производство в отношении Ирины Степановой. Женщине ограничен выезд за пределы страны, на счета наложен арест. Вынесено и постановление, запрещающее регистрационные действия с автомобилями KIA RIO и Reno Logan. Где находятся эти авто, неизвестно, как и местоположение мошенницы.
В итоге женщину и ее автомобили объявили в розыск. Отмечено, что в отношении женщины имеется еще 46 исполнительных производств на общую сумму 2 млн. 265 тыс. рублей. В их числе кредитные долги, штрафы от ГИБДД.
Если у вас имеется точная информация о местонахождении женщины, то вам необходимо обратиться в дежурную часть УФССП по РБ: 8 (347) 273-56-40.
Фото: пресс-служба УФССП по РБ