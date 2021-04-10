Жительница Башкирии потеряла деньги при попытке приобретения собаки

В Башкирии за одни только сутки в правоохранительные органы поступило 18 сообщений о мошенничестве. Полиция зарегистрировала 5 случаев обмана со стороны фальшивых банковских работников, 8 фактов обмана аферистами в сфере покупок в интернете. Еще 6 случаев относятся к сфере предоставления услуг. Полиция возбудила 11 уголовных дел.

В МВД по РБ рассказали, что в одном из случаев, произошедших за эти сутки, жительница Белебея лишилась нескольких тысяч. Женщина решила купить собаку породы шпиц в интернете. Она обратилась к сайту бесплатных объявлений.

Найдя вариант, пострадавшая связалась с продавцом. Переписка какое-то время продолжалась, но завершилось все тем, что с карты жительницы Белебея в карман к мошенникам ушло 10 тысяч рублей.