Житель Башкирии продавал алкоголь без лицензии из дома

Житель Башкирии понесет наказание за нелицензированную продажу спиртного. Правоохранители при обнаружении этого факта составили на 35-летнего жителя Белебеевского района административный протокол.

Фото №1 - Житель Башкирии продавал алкоголь без лицензии из дома

Оказалось, что нарушитель продавал спиртное из дома в бутылках объемом 1,5 литра. В итоге было обнаружено 11,5 литров алкогольной продукции. Суд выписал мужчине штраф на сумму 15 тысяч рублей. Кроме того, по решению суда весь алкоголь, обнаруженный правоохранителями, должен быть конфискован, сообщает пресс-служба УФССП РБ.

Конфискацией занялись судебные приставы Белебеевского межрайонного отделения УФССП. Акт об изъятии составлен, весь неизвестного содержания алкоголь будет уничтожен. Также выяснилось, что мужчина не оплатил штраф вовремя.

В связи с неуплатой административного штрафа в установленный законом срок, судебные приставы возбудили в отношении должника исполнительное производство. Должностные лица применили весь комплекс мер принудительного характера в отношении гражданина, а именно арест банковских счетов, запрет на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства. Исполнительное производство находится на контроле у сотрудников органа принудительного исполнения. Ведется работа.

Пресс-служба УФССП по РБ
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