Житель Башкирии продавал алкоголь без лицензии из дома

Житель Башкирии понесет наказание за нелицензированную продажу спиртного. Правоохранители при обнаружении этого факта составили на 35-летнего жителя Белебеевского района административный протокол.

Оказалось, что нарушитель продавал спиртное из дома в бутылках объемом 1,5 литра. В итоге было обнаружено 11,5 литров алкогольной продукции. Суд выписал мужчине штраф на сумму 15 тысяч рублей. Кроме того, по решению суда весь алкоголь, обнаруженный правоохранителями, должен быть конфискован, сообщает пресс-служба УФССП РБ.