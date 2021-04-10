Радий Хабиров обсудил развитие Уфы с блогером Ильей Варламовым

Глава Башкортостана Радий Хабиров обсудил развитие Уфы и подготовку к 450-летию города с экспертом в области урбанистики Ильей Варламовым. Известный блогер высказал свою точку зрения по многим вопросам, от которых зависит комфорт жителей столицы.

Руководитель региона в свою очередь отметил, что за последние два года не только Уфа, но и остальные города и районы республики становятся чище и удобнее для жизни. Повсеместно возводятся травмобезопасные игровые площадки, открываются новые парки и скверы. Но нерешенных проблем пока что тоже хватает.

Команда Ильи подготовила такую брошюру «10 проблем Уфы». Проблем у Уфы даже больше, но это 10 базовых. Это и парковки, это и как город застраивается, транспорт, доступная среда. Это то, над чем мы работаем. Я почему и приглашал, знаете, всегда на одну проблему нужно смотреть широким кругом компетентных взглядов и компетентных людей. Мне лично очень интересно было.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров обсудил развитие Уфы с блогером Ильей Варламовым

Ранее Илья Варламов посетил новую набережную реки Белой. После встречи с Главой Башкортостана блогер осмотрел парк «Кашкадан», где сейчас ведется масштабная реконструкция. Сооснователь «Городских проектов» ознакомился с планом работ и дал рекомендации мэру столицы Сергею Грекову, как сделать парк более комфортным. В частности, чтобы велодорожки не пересекались с пешеходными. Илья Варламов также подчеркнул, что Уфе есть чем гордится. Общественное пространство «Арт-квадрат» блогер поставил в пример другим мегаполисам. 

Можно гордиться этим проектом, как можно из бывшей зоны отчуждения, полузаброшенного, сделать суперживое пространство, которое сейчас является центром притяжения для людей. Этим Уфа может гордиться – как пример того, что можно сделать в центре города, чтобы оживить мертвую историю. 

Илья Варламов, блогер-урбанист
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