Радий Хабиров обсудил развитие Уфы с блогером Ильей Варламовым

Команда Ильи подготовила такую брошюру «10 проблем Уфы». Проблем у Уфы даже больше, но это 10 базовых. Это и парковки, это и как город застраивается, транспорт, доступная среда. Это то, над чем мы работаем. Я почему и приглашал, знаете, всегда на одну проблему нужно смотреть широким кругом компетентных взглядов и компетентных людей. Мне лично очень интересно было.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан