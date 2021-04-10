Размытые дороги и болота в огородах: Башкирию топит из-за резкого потепления

Более 900 сообщений о подтоплении. Столько обращений зафиксировали в региональном Управлении МЧС. Установившаяся теплая погода вызвала резкий рост уровня воды. Причем угрозу несут уже не только талые воды, но и разлившиеся реки.

В гараж Фатима Фатихова теперь может зайти только в сапогах. Затопило огород, и вода уже занимает полдвора жительницы села Шарипово. Собаку пришлось привязать в другом месте, чтобы четвероногий не утонул. В доме женщина подняла все ценные вещи повыше. Говорит, что боится повторения весны 2018 года, когда вода в доме стояла по колено.

Еще вчера вот тут, во дворе, воды не было. Сегодня утром уже все затопило. Фатима Фатихова, жительница с. Шарипово

Спасатели добираются до сельчанки на лодке. Информируют об опасности, спрашивают, чем могут помочь. Но пока Фатима Фатихова не намерена покидать свой дом. Однако попросила перевезти на берег своего пса Джека. За ним пока присмотрят соседи.

Этим утром вода стояла во дворе и у Сании Багаутдиновой в соседнем Верхнеакбашево. Вода пришла ночью. Спасать пришлось запасы картошки и домашних животных.

Ладно коровы не пострадали, а в прошлый раз 18 овечек погибло. Сания Багаутдинова, жительница д. Верхнеакбашево

После того, как проложили новую дорогу, стало топить – вода уйти не может. Если бы проложили трубы нормально, все было бы хорошо. Я просила метровые как староста, сказали, по проекту не предусмотрено. Рида Галлямова, староста д. Верхнеакбашево и д. Среднеакбашево

В этой части Кушнаренковского района круглосуточно дежурят спасатели регионального МЧС и Госкомитета по чрезвычайным ситуациям. В любой момент они готовы прийти на помощь и эвакуировать жителей в пункт временного размещения.

Дежурим, держим ситуацию на контроле, но никто пока не обращался, уезжать и оставлять дома бояться – могут вскрыть. Руслан Диваев, спасатель центрального поисково-спасательного отряда Государственного комитета РБ по ЧС

Резкий приход воды под утро застал врасплох и жителей села Бекетово Кармаскалинского района. Экстренно приходилось спасать имущество.

В Уфимском районе поднялась река Уршак и размыла дорогу в садовые товарищества, где проживают более 300 человек. С берега на берег людям помогают перебираться сотрудники МЧС. Для этого на месте есть спасательный БТР и лодка.