В Башкирии отпразднуют 175-летие оренбургского Караван-сарая

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о праздновании 175-летия историко-архитектурного комплекса Караван-сарай, расположенного в Оренбурге. Сегодня он состоит из Башкирского народного дома и мечети, но раньше его предназначение было гораздо шире. Что изменилось и как башкиры, проживающие в соседнем регионе, готовятся к торжествам, которые пройдут в этом году?

Из шести мечетей, расположенных в Оренбурге, именно Караван-сарай имеет для башкир особое значение. Прежде всего как дань памяти защитникам Отечества.

Башкиры участвовали в войне 1812 года с французами. Гора Торатау – это место, откуда убывали башкирские полки. А Караван-сарай был построен в честь павших героев-башкир в этой войне. Харис Ишкинин, имам-наиб мечети комплекса Караван-сарай

Историко-архитектурный комплекс был достроен в 1846 году на добровольные пожертвования. Кроме мечети, здесь размещалась канцелярия командующего Башкиро-мещерякским войском, гостиница для башкир и мишар, приезжавших в Оренбург по служебным делам. В 20 веке здесь произошло важное историческое событие.

В декабре 1917 года в Караван-сарае прошел Всебашкирский учредительный съезд, который утвердил провозглашение областным шуро автономии Башкортостана и образовал первое правительство республики. После этого на протяжении двух лет здание являлось резиденцией правительства Башкортостана и штабом башкирского войска.

Сейчас многие помещения комплекса отданы под федеральные агентства и министерства. Кабинеты чиновников заняли помещения бывшей мастерской и школы для башкирских детей. По словам прихожан, им бы хотелось возродить в Караван-сарае учебные классы, чтобы их дети смогли изучать родной язык и историю своих предков.

Мои дяди учились здесь, когда в свою бытность здесь был башкирский педагогический техникум. И сейчас для нас очень ценно и очень важно сохранить эту линию генетической памяти, я бы так даже сказала. Нафиса Смакова, поэтесса

Я общаюсь с молодежью, и многие хотят, чтобы здесь был хоть какой-то кружок или воскресная школа, чтобы дети знали свой родной язык, обучались ему, изучали традиции народа. Может, даже игре на музыкальных инструментах. И они готовы возить даже с пригорода Оренбурга, даже с районов готовы привозить детей сюда. Гульнар Якшибаева, жительница г. Оренбурга

В первозданном виде Караван-сарай можно увидеть разве что в архивных документах или в Башкирском этнографическом музее, где выставлен макет всего здания. По словам экскурсоводов, комплекс напоминал оазис среди каменных джунглей площадью в пять гектаров.

Там был огромный сад вокруг Караван-сарая. Деревья, кустарниковые растения привозились с башкирских вотчинных земель. Это вызывает очень большой интерес у посетителей. Гулюза Мушарапова, экскурсовод Музея башкирской национальной культуры, быта и этнографии

Вернуть Караван-сарай в первозданный вид возможно. Более того, построить его точную копию на территории Башкортостана. У представителей религиозного объединения имеются чертежи проекта, которые по поручению оренбургского военного губернатора Василия Перовского нарисовал русский художник и архитектор Александр Брюллов. Прихожане предлагают по ним воссоздать комплекс именно в том месте, откуда башкирские полки отправлялись на войну с французами.

Вот это гора Торатау. Этот склон – это с нашей стороны, со стороны Оренбуржья. А это в сторону Москвы. Видно даже направление. Полки шли защищать свою Родину, вернулись сюда же с победой. Конечно, это обидно – 200 лет не пользоваться Караван-сараем, построенным в честь победы. Народ его своими силами строил. Гулима Жангабилова, председатель религиозного объединения «Караван-сарай» г. Оренбурга