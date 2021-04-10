В Башкирии отпразднуют 175-летие оренбургского Караван-сарая

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о праздновании 175-летия историко-архитектурного комплекса Караван-сарай, расположенного в Оренбурге. Сегодня он состоит из Башкирского народного дома и мечети, но раньше его предназначение было гораздо шире. Что изменилось и как башкиры, проживающие в соседнем регионе, готовятся к торжествам, которые пройдут в этом году?
Из шести мечетей, расположенных в Оренбурге, именно Караван-сарай имеет для башкир особое значение. Прежде всего как дань памяти защитникам Отечества.
Историко-архитектурный комплекс был достроен в 1846 году на добровольные пожертвования. Кроме мечети, здесь размещалась канцелярия командующего Башкиро-мещерякским войском, гостиница для башкир и мишар, приезжавших в Оренбург по служебным делам. В 20 веке здесь произошло важное историческое событие.
В декабре 1917 года в Караван-сарае прошел Всебашкирский учредительный съезд, который утвердил провозглашение областным шуро автономии Башкортостана и образовал первое правительство республики. После этого на протяжении двух лет здание являлось резиденцией правительства Башкортостана и штабом башкирского войска.
Сейчас многие помещения комплекса отданы под федеральные агентства и министерства. Кабинеты чиновников заняли помещения бывшей мастерской и школы для башкирских детей. По словам прихожан, им бы хотелось возродить в Караван-сарае учебные классы, чтобы их дети смогли изучать родной язык и историю своих предков.
В первозданном виде Караван-сарай можно увидеть разве что в архивных документах или в Башкирском этнографическом музее, где выставлен макет всего здания. По словам экскурсоводов, комплекс напоминал оазис среди каменных джунглей площадью в пять гектаров.
Вернуть Караван-сарай в первозданный вид возможно. Более того, построить его точную копию на территории Башкортостана. У представителей религиозного объединения имеются чертежи проекта, которые по поручению оренбургского военного губернатора Василия Перовского нарисовал русский художник и архитектор Александр Брюллов. Прихожане предлагают по ним воссоздать комплекс именно в том месте, откуда башкирские полки отправлялись на войну с французами.
В этом году историко-архитектурному комплексу Караван-сарай исполнится 175 лет. Событие знаковое как в историческом плане, так и в культурном. Глава Башкортостана Радий Хабиров утвердил план подготовки и проведения юбилейной даты. Торжественные мероприятия пройдут как в нашей республике, так и в соседнем регионе.