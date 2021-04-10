В Башкирии на первый в году субботник вышли почти 175 тысяч человек

Тысячи жителей Башкортостана вышли на генеральную уборку, благоустройство и озеленение территорий. Предприятия, студенты и просто неравнодушные горожане. Коммунальные службы тоже подключились. Жилищники вышли на помывку остановочных павильонов, дорожных ограждений, уборку дороги, вывоз мусора.

Кажется, старость наступила только по документам. 79 – это возраст Рафиды Габдрафовны и количество её упражнений на каждом снаряде. И, казалось бы, площадка должна быть заполнена молодежью. Но рядом не те, кто годится пенсионерке во внуки, а её ровесники. Булат Ибрагимов – когда-то чемпион республики по боксу. Такого количества людей в парке, говорят пожилые спортсмены, сегодня не ожидали. Сотни человек вышли на уборку.

Но во времена их молодости, говорят пенсионеры, субботники были еще масштабнее. А если заглянуть дальше, в 20-е годы, то это были вовсе не дни совместной уборки, а еще одна рабочая смена. Сотрудники предприятий и заводов по субботам добровольно возвращались к станкам, но деньги за это не получали.

Со временем субботники превратились в генеральную уборку. Первая массовая акция в этом году прошла сегодня. За мётлы и лопаты взялись студенты, сотрудники предприятий и ведомств. Министерское кресло и костюмы сменили на свободную одежду и рабочие перчатки.

С 3 апреля по 8 мая в Башкирии проходят экологические субботники. Но основные республиканские – сегодня и 24 апреля. Урал Искандаров, министр природопользования и экологии Республики Башкортостан

Труд объединяет, можно выйти и просто свой двор убрать. Помочь очистить город – не зазорно. Николай Ельников, заместитель министра ЖКХ Республики Башкортостан

А вот врачи Республиканской инфекционной больницы после уборки отправились на прогулку. Медики присоединились к всероссийской акции «Сердечный маршрут» и прошли 10 тысяч шагов.

На борьбу со снегом и грязью вышли и в Кумертау. Там к чистой субботе присоединились и врачи городской больницы. На улицах Иглино девушки прогуливались не с дамскими сумочками, а с мусорными пакетами. Село разбили на участки и распределили между отделами местной администрации и предприятиями.