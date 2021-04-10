В Башкирии открылась детская киношкола

В роли режиссеров и актеров – школьники. В Белорецке открылась детская киношкола. Идею создания студии воплотил в жизнь уфимский кинорежиссер Салават Вахитов. Он же является учителем и проводником детей в мир кино.
Детальная проработка каждой сцены для очередного, пусть и небольшого фильма. Это не просто ролик для «Ютуба» или соцсетей, снятый на скорую руку, а серьезная работа со сценарием, режиссурой, подбором актеров, как того требует жанр кино.
Самое интересное, говорит Камилла, – это процесс съемок. Сложнее дается режиссура, элементы постановки и расчет хронометража отдельных фрагментов фильма. Здесь каждый пробует себя и в роли сценариста, и в качестве актера или оператора. Они только начинающие кинематографисты, но уже имеют определенный багаж знаний. Даже фильмы теперь смотрят не как обычные зрители.
Детская киношкола «Акбузат» была создана по инициативе уфимского кинорежиссера Салавата Вахитова. Около года назад он связался с главой белорецкой администрации, обговорил детали, и вот студия открылась. Муниципалитет помог с покупкой профессионального оборудования и подбором помещения. В итоге киностудия разместилась на базе детской музыкальной школы.
Кино – это средство общения между народами, через фильмы мы, к примеру, узнаем, кто такие французы или японцы, говорит Салават Вахитов. Поэтому и он со своими воспитанниками хочет рассказать о Белорецке и простых его жителях. То есть снимать кино, которое будет вдохновлять людей творить добро.