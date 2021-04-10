В Башкирии открылась детская киношкола

В роли режиссеров и актеров – школьники. В Белорецке открылась детская киношкола. Идею создания студии воплотил в жизнь уфимский кинорежиссер Салават Вахитов. Он же является учителем и проводником детей в мир кино.

Детальная проработка каждой сцены для очередного, пусть и небольшого фильма. Это не просто ролик для «Ютуба» или соцсетей, снятый на скорую руку, а серьезная работа со сценарием, режиссурой, подбором актеров, как того требует жанр кино.

Мы будем снимать свои фильмы, свои личные фильмы. И мы должны расписать все по кадрам там, время, сколько у нас там должен быть один кадр, допустим. Реплики там всякие, что он должен говорить. Камилла Яхина

Самое интересное, говорит Камилла, – это процесс съемок. Сложнее дается режиссура, элементы постановки и расчет хронометража отдельных фрагментов фильма. Здесь каждый пробует себя и в роли сценариста, и в качестве актера или оператора. Они только начинающие кинематографисты, но уже имеют определенный багаж знаний. Даже фильмы теперь смотрят не как обычные зрители.

Раньше я смотрела, просто ничего не замечала. А сейчас, когда Салават Анурович научил нас распознавать всякие ошибки и тому подобное, то я уже начала замечать какие шумы, какую музыку использует сценарист. Оператор, на что он именно направляет камеру. И становится интересно просто смотреть. Нелли Сагитова

Детская киношкола «Акбузат» была создана по инициативе уфимского кинорежиссера Салавата Вахитова. Около года назад он связался с главой белорецкой администрации, обговорил детали, и вот студия открылась. Муниципалитет помог с покупкой профессионального оборудования и подбором помещения. В итоге киностудия разместилась на базе детской музыкальной школы.

Дети очень талантливые. У нас сначала было 36 детей, сейчас из них осталось половина. Но остались именно те, кто заболел кинематографом, кто действительно пишет интересные истории, парадоксальные, свои личные истории, то, что их волнует. Салават Вахитов, руководитель детской киношколы