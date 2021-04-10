«Уфа» разгромила «Ахмат» на домашнем поле

Футбольный клуб «Уфа» сегодня провел первую игру под руководством нового тренера. На матч против «Ахмата» башкирский коллектив вывел Алексей Стукалов. Мы побывали на стадионе «Нефтяник» и узнали, как сложился этот матч для «Уфы».

Уфимцы одержали разгромную победу над грозненским «Ахматом» – взяли реванш за поражение в первом круге и за недавнее – в кубке. Новый главный тренер сразу же начал давать результат, обеспечив эмоциональный всплеск. Сама игра «Уфы» тоже была качественной.