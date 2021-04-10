В Башкирии прошел открытый турнир по стрельбе из лука

В Бирске прошел открытый турнир по стрельбе из лука, посвященный памяти тренера Николая Мартусевича. Он является одним из основоположников этого вида спорта в Бирске. Николай Мартусевич развивал стрельбу из лука не только в Бирске, но и в стране и республике. Особенно студенты тепло вспоминают умение тренера найти общий язык с молодежью.