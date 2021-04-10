В Башкирии прошел открытый турнир по стрельбе из лука

В Бирске прошел открытый турнир по стрельбе из лука, посвященный памяти тренера Николая Мартусевича. Он является одним из основоположников этого вида спорта в Бирске. Николай Мартусевич развивал стрельбу из лука не только в Бирске, но и в стране и республике. Особенно студенты тепло вспоминают умение тренера найти общий язык с молодежью.

Он по жизни научил меня быть сильной. За это я ему благодарна. Преодолевать трудности.

Зульфия Крылова, преподаватель Бирского филиала башкирского государственного университета

Соревнования памяти Николая Мартусевича прошли в 14-й раз. Участие приняли спортсмены из Уфы, Мелеуза и Благовещенска. Победителей выявляли среди мужчин и женщин, а также юниоров и отдельно в номинации «блочный лук». Победители турнира получили право на участие в первенстве России.

Фото №1 - В Башкирии прошел открытый турнир по стрельбе из лука

На соревнования приехали и взрослые поклонники этого вида спорта. Алексей Привалов вернулся в спорт после 15-летнего перерыва.

Как появился этот турнир, я стараюсь в нем участвовать. Хотя времени на тренировки мало, конечно.

Алексей Привалов, мастер спорта по стрельбе из лука
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