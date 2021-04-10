В Уфе завершилось первенство Башкирии по фехтованию

На первенстве мира по фехтованию среди юниоров уфимка Полина Хаертдинова завоевала золотую медаль в соревнованиях шпажистов. Ранее на мировом первенстве в Каире башкирские рапиристы Егор Баранников и Адэлина Бикбулатова стали победителями в командном турнире.
А сегодня в Уфе завершилось первенство республики по фехтованию среди взрослых спортсменов. Участие в нем приняли сильнейшие рапиристы и шпажисты Башкортостана 2007 года рождения и старше.
Среди рапиристов у мужчин на соревнованиях лучшим стал Тимур Сафин. У женщин – Аделина Загидуллина. За выход в двойку она победила еще одну представительницу национальной сборной – Анастасию Иванову. 15-летняя Карина Давлетханова заняла на турнире второе место. У шпажистов лучшим стал лидер сборной республики Хамза Озбек, у женщин первенствовала Анастасия Казакова.