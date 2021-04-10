В Уфе завершилось первенство Башкирии по фехтованию

На первенстве мира по фехтованию среди юниоров уфимка Полина Хаертдинова завоевала золотую медаль в соревнованиях шпажистов. Ранее на мировом первенстве в Каире башкирские рапиристы Егор Баранников и Адэлина Бикбулатова стали победителями в командном турнире.

А сегодня в Уфе завершилось первенство республики по фехтованию среди взрослых спортсменов. Участие в нем приняли сильнейшие рапиристы и шпажисты Башкортостана 2007 года рождения и старше.