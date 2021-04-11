Жительница Башкирии ударила ножом своего сына

Жуткая семейная ссора произошла в Мечетлинском районе. В больницу был доставлен 25-летний парень с ножевым ранением. Оказалось, его ударила ножом родная мать.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, на место инцидента оперативно выехали сотрудники правоохранительных органов. 44-летняя мать и её 25-летний сын проводили вечер за распитием спиртных напитков. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт, и парень начал избивать родную маму. Чтобы защитить себя, женщина схватила нож и ударил им сына в живот.