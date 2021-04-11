Путин рассказал о роли молодёжи и интернета в экономике

Владимир Путин обратился с посланием к участникам Первого молодёжного форума по управлению интернетом.

Фото №1 - Путин рассказал о роли молодёжи и интернета в экономике

Президент России отметил роль и значимость интернета в развитии экономики страны. Так, интернет становится основной для многочисленных новых отраслей экономики. Для развития данного направления, конечно, нужно привлекать именно молодые умы, так как молодёжь обладает тем навыками и качествами, которые необходимы для развития данной сферы.

Отмечу, что интернет сегодня — неотъемлемая часть повседневной жизни общества, основа для развития традиционных и новых отраслей экономики. И именно молодежь с ее свежим, нестандартным взглядом на проблемы и созидательной энергией является здесь важнейшей творческой, движущей силой.

Владимир Путин, Президент РФ 

Именно такие качества помогут решить актуальные вопросы, связанные с выработкой универсальных и справедливых правил управления интернетом.

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