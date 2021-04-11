В Башкирии кусок фасада упал на ребёнка

Житель Белорецка рассказал о несчастном случае, который произошёл с его сыном. На ребёнка упал отвалившийся кусок фасада.

Фото №1 - В Башкирии кусок фасада упал на ребёнка

Избежать травмы ребёнку удалось чудом. Как сообщает отец мальчика в социальных сетях, он успел отбежать в последний момент, однако часть фасада всё равно задела ногу малыша.

Инцидент произошёл у дома №17 по улице Точисского. Именно там год назад проводился капитальный ремонт. Местные сообщают, что после ремонта фасад восстанавливали уже два раза. Хотя проблема заключается в кровле доме, которую управляющая компания ремонтировать не спешит.

Фото: соцсети. 

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