Путин обратил внимание на удорожание продуктов питания

В декабре Владимир Путин отметил удорожание некоторых продуктов питания на фоне снижения реально располагаемых доходов населения страны. В частности, речь идёт о сахаре и подсолнечном масле.

Тогда Президент поручил оформить соглашение об установлении предельной отпускной цены на данные продукты. Соглашение о стабилизации цен на сахар было подписано до 1 июня, а на масло – до 1 октября.