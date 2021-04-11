Путин обратил внимание на удорожание продуктов питания

В декабре Владимир Путин отметил удорожание некоторых продуктов питания на фоне снижения реально располагаемых доходов населения страны. В частности, речь идёт о сахаре и подсолнечном масле.
Тогда Президент поручил оформить соглашение об установлении предельной отпускной цены на данные продукты. Соглашение о стабилизации цен на сахар было подписано до 1 июня, а на масло – до 1 октября.
Сейчас производители отмечают, что цена может вырасти на майонез и соусы. В зависимости от бренда цена может подняться на 5-12%. Причина – удорожание подсолнечного масла, упаковки, ГСМ и логистики.