В Башкирии в больницу доставили пострадавших в ДТП водителей

В Башкирии за последние сутки произошло 5 автомобильных аварий. Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, помощь врачей понадобилась 7 пострадавшим.
Так, 10 апреля в Баймакском районе на 45 км автодороги Баймак-Нижнеидриссово произошла авария с участием «Лады Гранта». 55-летняя женщина не справилась с управлением и съехала в кювет. После этого машина опрокинулась. Водителя в срочном порядке доставили в больницу.
Похожая авария произошла на 10 км автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы. 46-летний мужчина на «Ладе Калина» допустил съезд с дороги в левый кювет. Машину также опрокинуло, а водителя с различными травмами госпитализировали в ближайшее медучреждение.
Фото: ГИБДД РБ.