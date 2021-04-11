В Башкирии в больницу доставили пострадавших в ДТП водителей

Так, 10 апреля в Баймакском районе на 45 км автодороги Баймак-Нижнеидриссово произошла авария с участием «Лады Гранта». 55-летняя женщина не справилась с управлением и съехала в кювет. После этого машина опрокинулась. Водителя в срочном порядке доставили в больницу.