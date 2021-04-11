В Башкирии ребёнка смыло разлившейся рекой

Улицы города Давлеканово затопило разлившейся рекой. Передвигаться по улицам можно, но крайне опасно.
Так, жители города поделились жуткой видеозаписью в социальных сетях. На кадрах видно, как две девочки на роликах стоят по разные стороны от воды. В какой-то момент одна из девочек падает в воду.
Ребёнок начал испуганно барахтаться и пытаться выплыть, но течение оказалось слишком сильным. Трагедии удалось избежать благодаря неравнодушному прохожему – мужчина вытащил девочку на сушу.
Видео: соцсети.