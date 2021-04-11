В двух районах Башкирии вводится ограничение движения

В двух районах Башкирии было введено ограничение движения. Об этом сообщает Управление дорожного хозяйства республики.

Ограничение было введено в Кармаскалинском и Чишминском районах до 12:00 12 апреля. Запрет распространяется на большегрузы, пассажирские автобусы, маршрутные таски и другой транспорт. Ограничение связано с погодными условиями – из-за резкого потепления произошёл разлив рек и резкое таяние снега, поэтому некоторые дороги затопило.