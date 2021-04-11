В Башкирии затопило целое село: жители эвакуированы

В Бижбулякском районе талыми водами затопило село Азнаево. Резкое таяние снега и льда спровоцировало подтопление 78 придомовых территорий.

Фото №1 - В Башкирии затопило целое село: жители эвакуированы

Уровень реки Уяза составлял 440 см. Постепенно вода из населенного пункта убывает. На месте инцидента работают спасатели.

В частности, были эвакуированы 11 человек: двое из них размешены в пункте временного размещения, а остальные остались у родственников. Пострадавших и погибших нет. Ситуация находится на контроле МЧС по РБ.

Сотрудники МЧС России совершают дворовые обходы, оповещают население о состоянии подтопления. Население проинформировано, жалоб от населения не поступает.

пресс-служба МЧС по РБ 

На борьбу с последствиями подтопления направлены 29 единиц техники и 83 человека.

Фото: МЧС по РБ. 

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