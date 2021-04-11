В Башкирии затопило целое село: жители эвакуированы

В Бижбулякском районе талыми водами затопило село Азнаево. Резкое таяние снега и льда спровоцировало подтопление 78 придомовых территорий.
Уровень реки Уяза составлял 440 см. Постепенно вода из населенного пункта убывает. На месте инцидента работают спасатели.
В частности, были эвакуированы 11 человек: двое из них размешены в пункте временного размещения, а остальные остались у родственников. Пострадавших и погибших нет. Ситуация находится на контроле МЧС по РБ.
На борьбу с последствиями подтопления направлены 29 единиц техники и 83 человека.
Фото: МЧС по РБ.