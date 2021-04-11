Жительница Башкирии бросила троих детей на произвол судьбы

8 апреля Дюртюлинский районный суд лишил родительских прав мать троих детей. Женщина совершенно перестала заботиться и участвовать в жизни своих детей 9, 7 и 4 лет.

Как сообщает пресс-служба суда, многодетная мать самоустранилась от воспитания. Её дети с 2019 года находятся в приюте. Органы опеки решили добиться лишения родительских прав нерадивой матери, которая не навещает малышей и не делает никаких попыток вернуть детей в семью, предпочитая забываться в алкоголе.