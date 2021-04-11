В Уфе произошел крупный пожар в автосервисе

Крупный пожар в Уфе. Из горящего здания эвакуированы 30 человек. Огнем была охвачена площадь в 400 кв. метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Пламя тушили почти 50 огнеборцев при помощи 17 единиц техники. Сгорело административное здание по адресу Рабкоров, 1/1. По предварительной информации, возгорание началось на крыше здания.

С места пожара эвакуированы газовые и пропановые баллоны, канистры с легковоспламеняющимися жидкостями. Погибших и пострадавших на месте пожара нет. Все машины, которые находились внутри автосервиса, эвакуированы личным составом.

Клубы черного дыма, поднимавшегося на высоту сотен метров, были видны со всех концов столицы. В здании располагались шиномонтажка, склад хранения шин, автосервисы, автомойка и еще несколько офисных помещений. Спустя 2 часа удалось ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара предстоит выяснить экспертам испытательной пожарной лаборатории и дознавателю МЧС России.