В Башкирии начали эвакуировать жителей из-за стремительного подтопления

Кому резкое потепление, а кому вода в дом. Паводок пришел как всегда неожиданно. За последние сутки уровень рек поднялся на метр, а то и больше. Салават, Бижбулякский, Давлекановский, Кушнаренковский, Миякинский районы. Список можно продолжать. География мест подтопления расширяется. Спасатели организовали эвакуацию людей на лодках и бронетранспортерах. Человеческих жертв удалось избежать, но в ряде населенных пунктов погиб домашний скот. В Кармаскалинском и Чишминском районах перекрыты дороги для транспорта.

Потоки грязи хлынули в село Зильдярово Миякинского внезапно и стремительно. За считанные часы вода спустилась с окрестных холмов и полностью накрыла дворы и улицы. Снося все на своем пути и оставив после себя лишь кучи мусора. Подобной картины в Зильдярово не наблюдали последние лет 10, говорят местные жители. А вот в село Азнаево Бижбулякского района беда, похоже, пришла впервые. Такого паводка не помнят даже старожилы.

В воде оказались 48 домов. По рассказам очевидцев, уровень воды поднялся в окрестной реке Уяза всего за пару часов до 4,5 метров из-за резкого таяния снега. Спасателям приходилось эвакуировать на лодках не только жителей, но и домашний скот. Незадолго до стихии сельчан оповестили о возможном бедствии, однако люди отказались уезжать, боясь оставить животных без присмотра. Рашид Мигранов на скорую руку приподнял землю в сарае, чтобы вода не подобралась к его буренкам.

Вторые сутки село не спит. К тем, кто все же остался в своих домах, организован подвоз воды, по заказу доставляют продукты питания и лекарства. Подготовлено два пункта временного размещения в школах на 300 мест. Около сотни спасателей участвовало в ликвидации последствий чрезвычайного бедствия, им активно помогают и местные жители. Фидан Ситдиков на собственных плечах эвакуировал парализованную женщину.

Самое тяжелое – уговорить на это. Потом с матрасом берем, выносим. Я 20 часов пробыл в воде. Фидан Ситдиков, житель д. Азнаево

В Уфимском районе река Уршак только за сутки поднялась более чем на полтора метра и размыла дорогу в садовые товарищества, где проживают свыше 300 человек. С берега на берег людям помогали перебираться сотрудники МЧС, задействовав не только лодки, но и бронетранспортер. Подтопленным оказался и ряд населенных пунктов, относящихся непосредственно к Уфе.

Село Елкибаево затапливает ежегодно и, как правило, до вскрытия основных рек. Ни одного из водоемов вблизи населенного пункта нет, а причиной половодья являются талые воды, которые во время оттепели уходят внутрь деревни. Под водой оказались и города. В Салавате и Давлеканово машины подобно катерам бороздят затопленные дороги. А вот люди порой не в силах устоять в водном потоке.

На водоемах республики установлены автоматизированные посты, которые передают данные об уровне воды и скорости их подъема. Вся эта информация поступает в госкомитет по ЧС через специальную геоинформационную систему. Сотрудники в режиме реального времени могут спрогнозировать ситуацию и сопоставить данные с предыдущими годами.

Воспользоваться системой через интернет могут и обычные жители. Впрочем, специалисты говорят, что динамика прогнозов может резко поменяться.

Башгидромет первоначально не прогнозировал такой теплой погоды, какая у нас ожидается с сегодняшнего дня. А сейчас до 15 числа ожидается аномально теплая погода на 5-6 градусов выше средних многолетних значений. Виталий Тюр, заместитель руководителя Камского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов