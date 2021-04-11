В Башкирии двое детей, спасенных из пожара, начали дышать самостоятельно

Об этом сегодня телеканалу БСТ сообщили в Минздраве республики. Малыши по-прежнему находятся в тяжёлом состоянии, без сознания. Но, по словам врачей, наблюдается положительная динамика.

Напомним, огнём была объята квартира в жилом деревянном доме. Маму и двух её маленьких сыновей спасли соседи. Разбив окно, они сумели вытащить семью на улицу и передать в руки врачей. В тот же день мальчиков санавиацией доставили в Детскую республиканскую больницу.