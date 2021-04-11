«За людей не считали»: истории узников фашистских концлагерей из Башкирии

Этот день принёс свободу узникам фашистских концлагерей. Для бывших заключённых 11 апреля – своеобразный День Победы, победы над нечеловеческой жестокостью, победы над голодом и страданиями. 5 миллионов погибших граждан СССР, порядка 20 миллионов заключённых. Немцы уничтожили более половины из них. Но самое страшное, что каждый пятый узник был ребенком. Нацисты сжигали людей в печах, травили в газовых камерах, пытали, морили голодом и заставляли трудиться до полного изнеможения. По задумке Гитлера это было расовой гигиеной. Некоторые жители нашей республики знают об этом не понаслышке. А теперь делятся воспоминаниями со школьниками, чтобы помнили.

Войну Виталия Масалыгина встретила 7-летним ребёнком, в лагерь смерти попала, когда ей исполнилось 10. На глазах тогда ещё маленькой девочки ежедневно расстреливали людей. Сами дети становились донорами, заложниками и разнорабочими.

На повозках, в которых сено возят, сидели детишки, женщины, галдели они по-еврейски, и сидели полицаи и везли. Мама говорит: «Везут расстреливать». 3 или 4 километра от нас Вербалес, городок небольшой, там ямы выкопаны, и кому попала пуля, кому не попала. Одному попало, другого задела, тот упал. Рассказывали, что несколько дней земля шевелилась, пока все не умерли. Виталия Масалыгина, узница концлагеря

Освенцим – самый жуткий лагерь в истории человечества. В его филиале в Литве и была узником Виталия Масалыгина. Сейчас, конечно, многое в памяти потускнело. Но до сих пор то время Виталия Винцентовна вспоминает как фрагмент из страшного кино.

О том, что им пришлось пережить, бывшие узники сегодня рассказывают молодёжи. Уфимские школьники пришли в Музей Боевой Славы, чтобы услышать эти истории, что называется, из первых уст.

Они считали, что в России недочеловеки. Недоразвитые, голодные. За людей не считали. Николай Подкопай, узник концлагеря

К Международному дню освобождения узников концлагерей Минобороны опубликовало новые рассекреченные документы о зверствах нацистов. Их можно увидеть на сайте ведомства в разделе «Забвению не подлежит». Среди артефактов – документальные свидетельства того, что скрывали фашистские фабрики смерти. Воспоминания очевидцев, показания местных жителей, страшные фотографии массовых расстрелов и ужасающие подробности.

Во многих лагерях на обреченных ставили жестокие эксперименты. Прививали бактерии чумы, холеры, тифа, дизентерии, спирохету сифилиса. Заражали газовой гангреной. Мучительно убивали в барокамере, из которой постепенно откачивали воздух.

История фашистских лагерей стала одной из самых страшных страниц человечества. Концлагеря не зря получили название «фабрик смерти» – с 1933 по 1945 годы через них прошло порядка 20 миллионов человек из 30 стран мира, из них почти половина погибли, при этом каждый пятый узник был ребенком.