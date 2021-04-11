«За людей не считали»: истории узников фашистских концлагерей из Башкирии

Этот день принёс свободу узникам фашистских концлагерей. Для бывших заключённых 11 апреля – своеобразный День Победы, победы над нечеловеческой жестокостью, победы над голодом и страданиями. 5 миллионов погибших граждан СССР, порядка 20 миллионов заключённых. Немцы уничтожили более половины из них. Но самое страшное, что каждый пятый узник был ребенком. Нацисты сжигали людей в печах, травили в газовых камерах, пытали, морили голодом и заставляли трудиться до полного изнеможения. По задумке Гитлера это было расовой гигиеной. Некоторые жители нашей республики знают об этом не понаслышке. А теперь делятся воспоминаниями со школьниками, чтобы помнили.
Войну Виталия Масалыгина встретила 7-летним ребёнком, в лагерь смерти попала, когда ей исполнилось 10. На глазах тогда ещё маленькой девочки ежедневно расстреливали людей. Сами дети становились донорами, заложниками и разнорабочими.
Освенцим – самый жуткий лагерь в истории человечества. В его филиале в Литве и была узником Виталия Масалыгина. Сейчас, конечно, многое в памяти потускнело. Но до сих пор то время Виталия Винцентовна вспоминает как фрагмент из страшного кино.
О том, что им пришлось пережить, бывшие узники сегодня рассказывают молодёжи. Уфимские школьники пришли в Музей Боевой Славы, чтобы услышать эти истории, что называется, из первых уст.
К Международному дню освобождения узников концлагерей Минобороны опубликовало новые рассекреченные документы о зверствах нацистов. Их можно увидеть на сайте ведомства в разделе «Забвению не подлежит». Среди артефактов – документальные свидетельства того, что скрывали фашистские фабрики смерти. Воспоминания очевидцев, показания местных жителей, страшные фотографии массовых расстрелов и ужасающие подробности.
Во многих лагерях на обреченных ставили жестокие эксперименты. Прививали бактерии чумы, холеры, тифа, дизентерии, спирохету сифилиса. Заражали газовой гангреной. Мучительно убивали в барокамере, из которой постепенно откачивали воздух.
История фашистских лагерей стала одной из самых страшных страниц человечества. Концлагеря не зря получили название «фабрик смерти» – с 1933 по 1945 годы через них прошло порядка 20 миллионов человек из 30 стран мира, из них почти половина погибли, при этом каждый пятый узник был ребенком.
Они детьми сумели вернуться оттуда, откуда, казалось, дороги нет. Вернуться людьми. Их рассказы – настоящие уроки мужества для подрастающего поколения. И сохранить память о них – священный долг каждого. Только так мы можем отдать дань уважения погибшим и выжившим в том аду людям и надеяться на то, что в человеческой истории подобное больше никогда не повторится.