В Уфе для межвузовского кампуса выбрали новое место

Проект межвузовского кампуса перенесли из Дёмы на южный склон реки Белой. Место осмотрел глава республики Радий Хабиров. Будущую научную долину могут построить рядом с Башкирским государственным университетом, часть корпусов, предположительно, разместят на месте бывшего завода имени Кирова.

Напомним, ранее межвузовский кампус в рамках формирования в регионе Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня планировали начать строить возле микрорайона Дёма-10. После обсуждения проекта с ректорами было решено изменить место размещения.

По задумке архитекторов, на площади 5 га расположат комплекс учебных зданий, технополис, студенческий и спортивный центры, общежития для студентов, преподавателей и молодых учёных. Корпуса будут соединены пешеходными и велодорожками, также будет оборудован спуск к набережной реки Белой. Частные дома, которые попадают в зону размещения научной долины, в этом случае снесут.