В Башкирии начинают кормить школьников по «принципу светофора»

Путь к здоровью – через желудок. С 15 апреля в школах Башкортостана заработает новая система питания по «принципу светофора», то есть продукты поделят таким образом, чтобы дать понять ребенку, что вредно и что полезно. Об этом говорили на этой неделе на оперативном совещании в правительстве республики. Радий Хабиров рассказал о больших планах. Между тем, первые мастер-классы уже состоялись.
Меню «светофор» – это когда блюда поделены на три зоны. В зеленой – фрукты и овощи, суточная норма которых для детей составляет 400 граммов, в желтой – молочные, кисломолочные продукты, их можно употреблять 1-2 раза в день и в красной – хлебобулочные изделия и сладости, их рекомендуется есть не чаще одного раза в два дня. Это классификация получила название «светофор питания», и придумана она была еще в 1920-х годах Всемирной организацией здравоохранения. Многие родители школьников согласны, что пищевые привычки надо менять и дома.
Представителям родительского комитета уфимской гимназии №121 о новом школьном меню по принципу светофора узнали раньше детей. Центр детского и диетического питания города провел мастер-класс. По словам эксперта Айгуль Лукмановой, если придерживаться правил, то можно избежать многих заболеваний о подростков.
В целом ситуация с организацией школьного питания в Башкортостане улучшается. К такому мнению пришли сотрудники Министерства торговли и услуг республики, которые с начала года провели более 200 проверок. Кроме того, Контрольное управление Главы Башкортостана в марте посетило 45 школ и нарушения обнаружило только в 5 из них. Вопрос с качеством питания учащихся – один из приоритетных, и потому Радий Хабиров потребовал в конце учебного года подвести итоги.
Но предварительные результаты уже можно обсуждать. Диалог с родителями стал активнее: только в Уфе более 2 тысяч родителей участвовали в открытом голосовании по выбору популярных блюд для школьного меню. Оно сейчас на согласовании в Роспотребнадзоре. На сайтах школ начали ежедневно публиковать меню завтраков и обедов с фотографиями. Обновлены бракеражные комиссии – не менее 5 родителей ежедневно контролируют качество.
Также на оперативном совещании в правительстве Башкортостана в начале недели заявили о снижении количества жалоб родителей. В 2019 году поступило в систему «Инцидент-менеджмент» 753 обращения, в 2020-м – только 344. Радий Хабиров подчеркнул, что менять планируется многое.
Новая система контроля качества школьного питания вступит в силу с 15 апреля. Родители получат возможность ежедневно проверять, что ест их ребенок. Большинству школьников еще предстоит узнать о новой системе завтраков и обедов, но те, кто узнал, ожидают, что будет вкусно, как дома. Им уже рассказали, что путь к крепкому здоровью в том числе лежит через желудок.