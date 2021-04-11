В Башкирии начинают кормить школьников по «принципу светофора»

Путь к здоровью – через желудок. С 15 апреля в школах Башкортостана заработает новая система питания по «принципу светофора», то есть продукты поделят таким образом, чтобы дать понять ребенку, что вредно и что полезно. Об этом говорили на этой неделе на оперативном совещании в правительстве республики. Радий Хабиров рассказал о больших планах. Между тем, первые мастер-классы уже состоялись.

Меню «светофор» – это когда блюда поделены на три зоны. В зеленой – фрукты и овощи, суточная норма которых для детей составляет 400 граммов, в желтой – молочные, кисломолочные продукты, их можно употреблять 1-2 раза в день и в красной – хлебобулочные изделия и сладости, их рекомендуется есть не чаще одного раза в два дня. Это классификация получила название «светофор питания», и придумана она была еще в 1920-х годах Всемирной организацией здравоохранения. Многие родители школьников согласны, что пищевые привычки надо менять и дома.

Вот на своем примере, у меня дочь есть младшая, ей пять лет. Мы два раза в неделю ходим в молочную кухню. У меня сын говорит: «А почему ты мне не берешь?» Я непосредственно беру старшему, вводим дома привычки. Рыбу дома отказывается есть, но в последнее время ввели рыбу 1 раз в неделю обязательно. Кушает с удовольствием теперь.

Юлия Гумерова, член родительского комитета гимназии №121 г. Уфы
Фото №1 - В Башкирии начинают кормить школьников по «принципу светофора»

Я считаю, что это очень важно, потому что наши детки привыкли к быстрым перекусам, а так как будет вводиться такое здоровое питание, то для их желудка это будет намного полезнее, приятнее, и они будут долго жить и счастливы, не болеть.

Сюзанна и Фания Гайнетдиновы, член родительского комитета и ученица гимназии №121 г. Уфы

Представителям родительского комитета уфимской гимназии №121 о новом школьном меню по принципу светофора узнали раньше детей. Центр детского и диетического питания города провел мастер-класс. По словам эксперта Айгуль Лукмановой, если придерживаться правил, то можно избежать многих заболеваний о подростков.

Мы знаем, что на сегодня очень актуальны заболевания, связанные с нарушением питания, такие как заболевания желудочно-кишечного тракта, это гастриты и язвы, это заболевания, связанные с нарушением обмена веществ, в данном случае актуальны заболевания сахарным диабетом второго типа и ожирение.  

Айгуль Лукманова, начальник отдела мониторинга качества центра детского и диетического питания г. Уфы
Уфимская волна
Фото №2 - В Башкирии начинают кормить школьников по «принципу светофора»

В целом ситуация с организацией школьного питания в Башкортостане улучшается. К такому мнению пришли сотрудники Министерства торговли и услуг республики, которые с начала года провели более 200 проверок. Кроме того, Контрольное управление Главы Башкортостана в марте посетило 45 школ и нарушения обнаружило только в 5 из них. Вопрос с качеством питания учащихся – один из приоритетных, и потому Радий Хабиров потребовал в конце учебного года подвести итоги.

Но предварительные результаты уже можно обсуждать. Диалог с родителями стал активнее: только в Уфе более 2 тысяч родителей участвовали в открытом голосовании по выбору популярных блюд для школьного меню. Оно сейчас на согласовании в Роспотребнадзоре. На сайтах школ начали ежедневно публиковать меню завтраков и обедов с фотографиями. Обновлены бракеражные комиссии – не менее 5 родителей ежедневно контролируют качество.

Идея в том, чтобы организовать в школе не только правильное и здоровое питание, но и объяснить детям, почему именно такая продукция, почему именно такие способы термической обработки использовать, почему часто кажется, что несоленое или не достаточно специй – как раз была придумана идея сделать такой светофор.

Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан

Также на оперативном совещании в правительстве Башкортостана в начале недели заявили о снижении количества жалоб родителей. В 2019 году поступило в систему «Инцидент-менеджмент» 753 обращения, в 2020-м – только 344. Радий Хабиров подчеркнул, что менять планируется многое.

Значит, нам есть куда двигаться, в целом этот месяц вы не зря отвели и не зря отработали. Мы все понимаем, у нас более 2 тысяч школ, если бы у нас в достаточном количестве были места для рассадки и не было бы проблем с этими бесчисленными переменами, когда детей мы в разные времена кормим, и пищеблоки устаревшие, и мы находимся только в стадии модернизации. Поэтому там большой объем работы предстоит.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Новая система контроля качества школьного питания вступит в силу с 15 апреля. Родители получат возможность ежедневно проверять, что ест их ребенок. Большинству школьников еще предстоит узнать о новой системе завтраков и обедов, но те, кто узнал, ожидают, что будет вкусно, как дома. Им уже рассказали, что путь к крепкому здоровью в том числе лежит через желудок.   

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