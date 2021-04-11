В Башкирии начинают кормить школьников по «принципу светофора»

Я считаю, что это очень важно, потому что наши детки привыкли к быстрым перекусам, а так как будет вводиться такое здоровое питание, то для их желудка это будет намного полезнее, приятнее, и они будут долго жить и счастливы, не болеть.

Сюзанна и Фания Гайнетдиновы, член родительского комитета и ученица гимназии №121 г. Уфы