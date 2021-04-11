В Башкирии впервые в России начали производить вощину без антибиотиков

Башкортостан первым в России наладил производство вощины без антибиотиков. Технологию очистки пчелиного воска от вредных примесей разработали ученые Академии наук республики совместно с региональным Минсельхозом и Ассоциацией пчеловодов. Реализовал проект предприниматель из Аскинского района.
Сами отстраивают соты и сами же заполняют их мёдом. Пчеловоду остается лишь подготовить рамки и установить в них вощину. Изготавливается она уже человеком, но из такого же натурального воска.
Мукимовы занимаются медом несколько десятилетий. Старший сын Равшан даже защитил кандидатскую диссертацию по пчеловодству. Он знает, что воск имеет свойство накапливать вредные вещества. Поэтому никаких антибиотиков. К сожалению, не все идут по такому же пути. Результат – сорванные сделки по экспорту меда за рубеж и масса других проблем.
Откуда в башкирском меде столько загрязняющих веществ? Этим вопросом задались ученые Академии наук республики. Оказалось, что используемые годами препараты от болезней пчел откладывались в вощине и влияли на качество конечного продукта. В итоге была разработана собственная технология очистки пчелиного воска от вредных примесей.
Очищенная вощина по размерам и структуре такая же, как и обычная, отличается внешне только цветом. Намного светлее. Но главное ее преимущество не в этом, а в отсутствии антибиотиков, пестицидов и тяжелых металлов.
В таком вот реакторе и происходит основной процесс. Обычный воск, собранный у пчеловодов, очищается за счет использования активного кислорода. Установку изготовили специально по заданию разработчиков новой для России технологии.
Последние два года Шайбаковы участвуют в реализации новой технологии по очищению пчелиного воска. Результат лабораторных исследований продукции, сделанных сначала в России, а потом в Германии, превзошел все ожидания.
Теперь дело за пчеловодами. Только полностью отказавшись от антибиотиков, как это уже сделали в большинстве зарубежных стран, можно получить экологически чистую продукцию. Хотя и в нашей республике есть примеры разумного подхода к пчеловодству.
Бездумное применение антибиотиков, к примеру, для профилактики может только навредить. Если всё же возникает необходимость в лечении своих крылатых питомцев, здесь прибегают к лекарственным травам, как это делали еще наши деды.