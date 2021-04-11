В Башкирии впервые в России начали производить вощину без антибиотиков

Башкортостан первым в России наладил производство вощины без антибиотиков. Технологию очистки пчелиного воска от вредных примесей разработали ученые Академии наук республики совместно с региональным Минсельхозом и Ассоциацией пчеловодов. Реализовал проект предприниматель из Аскинского района.

Сами отстраивают соты и сами же заполняют их мёдом. Пчеловоду остается лишь подготовить рамки и установить в них вощину. Изготавливается она уже человеком, но из такого же натурального воска.

В нашем хозяйстве мы, не применяя антибиотики, собираем свой воск, идем к переработчику, мы договариваемся лично, чтобы они переработали и сделали вощину из нашего воска. И мы все это время были убеждены, что наша вощина всегда чистая. Равшан Мукимов, пчеловод

Мукимовы занимаются медом несколько десятилетий. Старший сын Равшан даже защитил кандидатскую диссертацию по пчеловодству. Он знает, что воск имеет свойство накапливать вредные вещества. Поэтому никаких антибиотиков. К сожалению, не все идут по такому же пути. Результат – сорванные сделки по экспорту меда за рубеж и масса других проблем.

По крайне мере, если нормальный пчеловод, мы будем проходить на запад с этим медом. Мы можем, вернее, пройти. Потому что сейчас мы, например, переговоры ведем с Китаем, Арабскими эмиратами. Но ведь нам надо именно чистый мед. Ришат Галеев, президент Ассоциации переработчиков мёда Республики Башкортостан

Откуда в башкирском меде столько загрязняющих веществ? Этим вопросом задались ученые Академии наук республики. Оказалось, что используемые годами препараты от болезней пчел откладывались в вощине и влияли на качество конечного продукта. В итоге была разработана собственная технология очистки пчелиного воска от вредных примесей.

Очищенная вощина по размерам и структуре такая же, как и обычная, отличается внешне только цветом. Намного светлее. Но главное ее преимущество не в этом, а в отсутствии антибиотиков, пестицидов и тяжелых металлов.

В таком вот реакторе и происходит основной процесс. Обычный воск, собранный у пчеловодов, очищается за счет использования активного кислорода. Установку изготовили специально по заданию разработчиков новой для России технологии.

Далее мы остужаем, привозим сюда уже, закладываем в стерилизатор, и мы уже здесь производим стерилизацию воска и выпаривание воды и выпускаем на линию. Марат Шайбаков, предприниматель

Последние два года Шайбаковы участвуют в реализации новой технологии по очищению пчелиного воска. Результат лабораторных исследований продукции, сделанных сначала в России, а потом в Германии, превзошел все ожидания.

Более чем 100 пестицидов анализировали, более 200 антибиотиков и других загрязнителей, но вот везде написано «не обнаружено», даже следов. И даже немецкие ученые сами удивились такой чистоте нашего очищенного воска, белого воска – так мы его называем. Райхана Кунакова, вице-президент Академии наук Республики Башкортостан

Теперь дело за пчеловодами. Только полностью отказавшись от антибиотиков, как это уже сделали в большинстве зарубежных стран, можно получить экологически чистую продукцию. Хотя и в нашей республике есть примеры разумного подхода к пчеловодству.

На самом деле здесь все очень просто: чтобы не применять такие антибиотики, надо вовремя проводить зоотехнические мероприятия. Вот сейчас весенний период, мы начинаем пересаживать чистые продезинфицированные улья, сокращаем гнездо до того размера, который необходим пчелам. То есть чтобы расплод, который они воспитывают, оставался в тепле и в комфортных условиях. Равшан Мукимов, пчеловод