Первая победа под руководством нового тренера: итоги матча «Уфа» – «Ахмат»

Прошедшая неделя в футболе запомнилась нам сразу несколькими важными событиями. В «Уфу» пришел новый главный тренер. Рашида Рахимова сменил Алексей Стукалов – экс-наставник московского «Велеса», выступающего в футбольной национальной лиге. Под его руководством в дебютном матче башкирский коллектив одержал долгожданную победу. Дома был разгромлен «Ахмат» со счетом 3:0. А за три дня до этого грозненцы выбили «Уфу» из Кубка России.
В чемпионате РПЛ «Уфа» на домашнем поле не выигрывала больше четырех месяцев. Последний раз уфимцы побеждали на «Нефтянике» 29 ноября. Тогда был разгромлен «Тамбов» со счетом 4:0. На сей раз триумф вновь был громким. Башкирский коллектив обыграл грозненский «Ахмат» – 3:0.
На прошедшей неделе «Уфа» играла с «Ахматом» дважды. В среду на четвертьфинальную игру в Грозном уфимцев на поле вывел Николай Сафрониди. Под его руководством наша команда выглядела неплохо, даже после пропущенного мяча создала много моментов, но сравнять счет так и не сумела и вылетела из Кубка. Сейчас кажется, что в чемпионате победа была в разы ценнее. Ее «Уфа» добыла под руководством нового главного тренера. Алексей Стукалов принял команду в пятницу. Матч против «Ахмата» состоялся уже в субботу.
Контракт с 37-летним специалистом подписан до июня 2023 года. Вместе с Алексеем Стукаловым в тренерский штаб «Уфы» вошел Александр Нагорный. Также по инициативе нового главного тренера у него будет еще один помощник.
За одну тренировку Стукалов вряд ли мог что-то кардинально изменить в игре команды. Схему новый специалист также не менял. Но с первых минут матча «Уфа» будто сбросила оковы и побежала вперед. Получалось если не все, то многое. Следствием постоянных атак хозяев стали гол Мрзляка и автогол Анхеле после прострела Кротова. Во втором тайме Милетич после рикошета установил окончательный счет на табло.
После победы над «Ахматом» в копилке «Уфы» стало 17 очков, на один день башкирский коллектив сумел подняться из зоны вылета. Однако тульский «Арсенал» дома обыграл «Краснодар», и вновь «Уфа» переместилась на 15-ю строчку. В оставшихся пяти матчах подопечным Алексея Стукалова предстоит сыграть против «Спартака», «Сочи», ЦСКА, «Зенита» и в заключительном туре против «Арсенала». Высока вероятность, что путевка в стыковые матчи будет разыграна в последнем матче сезона.