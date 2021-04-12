В Башкирии могут воссоздать точную копию оренбургского Караван-сарая

Караван-сарай у подножия Торатау. Выходцы из Башкортостана, ныне проживающие в Оренбургской области, предлагают республиканским властям воссоздать точную копию историко-архитектурного комплекса на территории нашего региона. По словам земляков, из всего здания, построенного 175 лет назад на собранные пожертвования, по прямому назначению используется только мечеть и Башкирский народный дом. Остальные помещения отданы под федеральные структуры. Что связывает Караван сарай и Торатау и почему именно там предлагают построить копию религиозного комплекса?

Перелистывая страницы словно священной книги, Гулима Жангабилова осторожно разворачивает проект комплекса Караван-сарай. Представителям религиозного объединения удалось найти в архивах копию чертежа исторического здания. Его создателем является русский художник и архитектор Александр Брюллов, который в первой половине 19 века выполнил его по поручению оренбургского военного губернатора Василия Перовского. Сегодня по этим уникальным документам можно воссоздать комплекс в первозданном виде, все расчёты выверены до миллиметра.

По проекту в комплексе должны были располагаться не только мечеть, но и казарма для приезжающих башкир и мещеряков, канцелярия башкирского казачьего войска, школа и мастерские. До 1865 года Караван-сарай служил по своему назначению. Затем его отобрали для нужд Оренбургской губернии и вернули башкирам лишь спустя полвека.

В декабре 1917 года в Караван-сарае прошел Всебашкирский учредительный съезд, который утвердил провозглашение областным шуро автономии Башкортостана и образовал первое правительство республики. После этого на протяжении двух лет здание являлось резиденцией правительства Башкортостана и штабом башкирского войска.

Сейчас большинство помещений Караван-сарая отданы под офисы федеральных структур, а также министерств Оренбуржья. И чтобы люди смогли использовать историко-архитектурный комплекс по прямому назначению, наши земляки предлагают заново отстроить его у подножия горы Торатау, используя при этом чертежи Брюллова. Место выбрали неслучайно.

Башкиры участвовали в войне 1812 года с французами. Гора Торатау – это место, откуда убывали башкирские полки. А Караван-сарай был построен в честь павших героев-башкир в этой войне. Харис Ишкинин, имам-наиб мечети комплекса Караван-сарай

Вот это гора Торатау. Этот склон – это с нашей стороны, со стороны Оренбуржья. А это в сторону Москвы. Видно даже направление. Полки шли защищать свою Родину, вернулись сюда же с победой. Конечно, это обидно – 200 лет не пользоваться Караван-сараем, построенным в честь победы. Народ его своими силами строил. Гулима Жангабилова, председатель религиозного объединения «Караван-сарай» г. Оренбурга

При этом оригинальный архитектурный комплекс Караван-сарай тоже никуда не денется, он находится под защитой закона как памятник истории. И, по словам прихожан, им бы хотелось возродить здесь учебные классы, чтобы их дети смогли изучать родной язык и традиции своих предков.

Мои дяди учились здесь, когда в свою бытность здесь был башкирский педагогический техникум. И сейчас для нас очень ценно и очень важно сохранить эту линию генетической памяти, я бы так даже сказала. Нафиса Смакова, поэтесса

Я общаюсь с молодежью, и многие хотят, чтобы здесь был хоть какой-то кружок или воскресная школа, чтобы дети знали свой родной язык, обучались ему, изучали традиции народа. Может, даже игре на музыкальных инструментах. И они готовы возить даже с пригорода Оренбурга, даже с районов готовы привозить детей сюда. Гульнар Якшибаева, жительница г. Оренбурга

В первозданном виде Караван-сарай можно увидеть разве что в архивных документах или в Башкирском этнографическом музее, где выставлен макет всего здания. По словам экскурсоводов, комплекс напоминал оазис.

Там был огромный сад вокруг Караван-сарая. Деревья, кустарниковые растения привозились с башкирских вотчинных земель. Это вызывает очень большой интерес у посетителей. Гулюза Мушарапова, экскурсовод Музея башкирской национальной культуры, быта и этнографии