В Башкирии могут воссоздать точную копию оренбургского Караван-сарая

Караван-сарай у подножия Торатау. Выходцы из Башкортостана, ныне проживающие в Оренбургской области, предлагают республиканским властям воссоздать точную копию историко-архитектурного комплекса на территории нашего региона. По словам земляков, из всего здания, построенного 175 лет назад на собранные пожертвования, по прямому назначению используется только мечеть и Башкирский народный дом. Остальные помещения отданы под федеральные структуры. Что связывает Караван сарай и Торатау и почему именно там предлагают построить копию религиозного комплекса?
Перелистывая страницы словно священной книги, Гулима Жангабилова осторожно разворачивает проект комплекса Караван-сарай. Представителям религиозного объединения удалось найти в архивах копию чертежа исторического здания. Его создателем является русский художник и архитектор Александр Брюллов, который в первой половине 19 века выполнил его по поручению оренбургского военного губернатора Василия Перовского. Сегодня по этим уникальным документам можно воссоздать комплекс в первозданном виде, все расчёты выверены до миллиметра.
По проекту в комплексе должны были располагаться не только мечеть, но и казарма для приезжающих башкир и мещеряков, канцелярия башкирского казачьего войска, школа и мастерские. До 1865 года Караван-сарай служил по своему назначению. Затем его отобрали для нужд Оренбургской губернии и вернули башкирам лишь спустя полвека.
В декабре 1917 года в Караван-сарае прошел Всебашкирский учредительный съезд, который утвердил провозглашение областным шуро автономии Башкортостана и образовал первое правительство республики. После этого на протяжении двух лет здание являлось резиденцией правительства Башкортостана и штабом башкирского войска.
Сейчас большинство помещений Караван-сарая отданы под офисы федеральных структур, а также министерств Оренбуржья. И чтобы люди смогли использовать историко-архитектурный комплекс по прямому назначению, наши земляки предлагают заново отстроить его у подножия горы Торатау, используя при этом чертежи Брюллова. Место выбрали неслучайно.
При этом оригинальный архитектурный комплекс Караван-сарай тоже никуда не денется, он находится под защитой закона как памятник истории. И, по словам прихожан, им бы хотелось возродить здесь учебные классы, чтобы их дети смогли изучать родной язык и традиции своих предков.
В первозданном виде Караван-сарай можно увидеть разве что в архивных документах или в Башкирском этнографическом музее, где выставлен макет всего здания. По словам экскурсоводов, комплекс напоминал оазис.
В этом году архитектурному комплексу «Караван-Сарай» исполнится 175 лет. Безусловно, знаковое событие в историческом и культурном плане. В связи с этим Глава Башкортостана Радий Хабиров утвердил план подготовки и проведения юбилейной даты. Торжественные мероприятия пройдут как в нашей республике, так и в соседнем регионе.