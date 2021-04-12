Огнестрел и драки на мечах: чем в Башкирии живут любители оружия

Как известно, оборот оружия в России под запретом, конечно, если дело не касается охоты. Тем не менее люди находят способ, как пострелять из пистолета, карабина или даже сразиться на мечах. Сразу скажем, что всё эти способы законны. Но вот что движет этими людьми, почему их так манит оружие?

Это не учения сотрудников спецслужб или полиции. Это стандартная тренировка спортсменов практической стрельбы. Здесь мало просто поразить мишень. Важна скорость, перебежки и ведения огня на ходу. Обратите внимание, стрелок не размахивает пистолетом, а всегда направляет его строго в сторону мишени. Это одно из главных привил – не разбивать угол, то есть ни при каких условиях нельзя разворачивать ствол в другую сторону.

А вот здесь самое главное. Стреляют спортсмены из самого настоящего огнестрельного оружия. Ходить с ним по улице свободно, конечно же, нельзя. И даже чтобы просто дойти до тира, с собой надо иметь специальное разрешение. Ничего общего с пневматикой или травматическим оружием. Это становится ясно, когда начинают заряжать магазин.

Патроны отличаются от военных, они не имеют стального сердечника. У них нет такой пробивной силы. Руслан Аббасов, председатель регионального отделения практической стрельбы в Республике Башкортостан

Руслан Аббасов – председатель регионального отделения практической стрельбы в Башкирии. Один из лучших стрелков в республике. И при этом к армии, спецслужбам или полиции Руслан никакого отношения не имеет. Скорее наоборот. В обычной жизни занимается строительным бизнесом.

Так как это вид спорта, то здесь существует бальная система. Главное – не просто попасть в мишень, а сделать это максимально точно. За промах можно даже уйти в минус.

Пожалуй, это единственный способ для гражданских пострелять из огнестрельного оружия. И не просто попытаться попасть в мишень, а делать это на профессиональном уровне. Кстати, среди учеников этих стрелков время от времени бывают сотрудники ведомств отвечающих, так скажем, за безопасность. Это, конечно, большой секрет, поэтому никаких других подробностей нам не сообщили. Но одно ясно точно. Оказывается, бывает и такое, что гражданские парни учат стрелять военных.

Уфа, конечно, не Техас, но любителей оружия здесь тоже хватает. Причем не только стрелкового. Вообще поклонников этого вполне экстремального увлечения можно разделить на временные отрезки. Будущее, настоящее и прошлое.

Это турнир по историческому фехтованию. Звучит, конечно, не так грозно, как выглядит, но спортсмены – а это тоже вид спорта – тут не просто соревнуются. Они сражаются.

Знакомитесь, наш уфимский рыцарь Егор Александров, коня и замка у него пока нет, но зато арсенал вполне солидный. Вес такого стального меча, кстати, ни в коем случае не заточенного, около полутора килограммов. При этом может показаться, что вот так бить мечом не составляет большого труда. Что тут такого – размахивайся и бей. Вот это всё-таки фехтование, и махать мечом надо уметь.

Опытный спортсмен может нанести 300-400 ударов за полторы минуты. Это примерно 2-3 удара в секунду. Егор Александров

При всём при этом тут, как и в любом другом виде спорта, чтобы победить, нужно набрать определенное количество очков. Ну, или в прямом смысле отправить противника в нокаут. Для этого существует даже специальное оружие.

Словом, жесткий контактный вид спорта, где люди добровольно идут в драку на мечах. И при этом всё это очень нарядно. Одежда и доспехи обязательно должны быть выполнены в средневековом стиле. Но зачастую на такие соревнования едут не за кубками и титулами. Всё намного проще.

Именно поэтому попасть в клуб не так-то просто. Занимаясь фехтованием, человек получает особые навыки обращения с мечом, и учить кого попало тут никогда не будут.

Впрочем, историческую составляющую никто не отменял. Вот, например, метательные копья, которые называются сулица – реальное средневековое оружие. Впрочем, и сейчас это далеко не декоративная игрушка, а настоящий спортивный снаряд. Кидать его друг в друга опасно, поэтому рыцари соревнуются ими в меткости.

А вот и оружие будущего. Правда, сам репортаж был записан в прошлом, точнее, в 2010 году. Тогда Максим Котельников, еще будучи простым уфимским школьником, сам собрал электромагнитную винтовку. После такого заявления журналисты со всей страны пытались связаться с Максимом, но разыскать его удалось только спустя 11 лет.

Как выяснилось, Максим Котельников по-прежнему продолжает собирать оружие. Правда, теперь только страйкбольное. Конструировать что-то мощнее изобретатель больше не собирается. Да и вспоминает о былой славе с неохотой.

Очень много репортеров интересовалось продуктом, что меня достаточно сильно напугало. Это сподвигло меня уйти совсем в другую сторону. Меня постоянно пытались выцепить, расспросить, и в итоге я на этом проекте поставил крест. Максим Котельников, изобретатель

Но всё же школьная разработка оставила свой отпечаток. Максим с ранних лет понял, что именно оружие – его призвание. Пусть и спортивное. Впрочем, к огнестрелу Максим тоже относится спокойно и был бы не против, если его использование было бы разрешено. Конечно, в рамках допустимого и исключительно в целях самообороны.

Я считаю, что в нашей стране должно быть разрешено обороняться с использованием оружия на территории своего дома. Часто бывают случаи, когда соседи врывают с ножом и прочим, а люди не могут защитить себя. Максим Котельников, изобретатель

Как известно, в обычных гаражах изобретались многие вещи, которые впоследствии изменили мир. Тем более что у Максима Колесникова уже был небольшой опыт. Кто знает, может быть 11 лет – это был только перерыв, и главное его изобретение еще впереди.

А тем временем в стрелковом тире продолжается тренировка. Мастера отрабатывают не просто навыки быстрой стрельбы, но и такие упражнения, которые требуют предельной меткости.

Кажется, условный лидер условного государства может быть спокоен. По крайне мере, в этом тире ему нечего боятся. Как впрочем, и всем остальным.