Путин проведет заседание президиума Госсовета в День Космонавтики

Стало известно, когда пройдет совещание президиума Госсовета России. Мероприятие запланировано на 12 апреля, в День Космонавтики, сообщает ряд СМИ.
Предполагается, что на совещании будут рассмотрены проблемы в социальном блоке, а также Владимир Путин уделит большое внимание развитию космической отрасли.
Кроме того, на будущей неделе пройдет встреча попечительского совета Русского географического общества.
Как отмечается, рабочая неделя главы государства начнется с посещения им Энгельса и места приземления первого космонавта Юрия Гагарина.