Путин проведет заседание президиума Госсовета в День Космонавтики

Стало известно, когда пройдет совещание президиума Госсовета России. Мероприятие запланировано на 12 апреля, в День Космонавтики, сообщает ряд СМИ.

Фото №1 - Путин проведет заседание президиума Госсовета в День Космонавтики

Предполагается, что на совещании будут рассмотрены проблемы в социальном блоке, а также Владимир Путин уделит большое внимание развитию космической отрасли.

Кроме того, на будущей неделе пройдет встреча попечительского совета Русского географического общества.

Как отмечается, рабочая неделя главы государства начнется с посещения им Энгельса и места приземления первого космонавта Юрия Гагарина.

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