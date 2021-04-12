Путин проведет заседание президиума Госсовета в День Космонавтики

Стало известно, когда пройдет совещание президиума Госсовета России. Мероприятие запланировано на 12 апреля, в День Космонавтики, сообщает ряд СМИ.

Предполагается, что на совещании будут рассмотрены проблемы в социальном блоке, а также Владимир Путин уделит большое внимание развитию космической отрасли.