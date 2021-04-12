В Башкирии 24-летняя девушка погибла в ДТП с автобусом

Накануне, 11 апреля, в Белорецком районе произошла серьёзная авария. Инцидент зафиксирован на 209 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк около 19:10.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ, 46-летний мужчина за рулём микроавтобуса следовал из Сибая в Уфу. В какой-то момент водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся.

В момент инцидента в салоне находилось 7 человек. 24-летняя пассажирка скончалась на месте от полученных травм, ещё четверо госпитализированы. Как сообщает водитель, знакомый попросил перегнать автобус из Сибая в Уфу, и водитель решил взять попутчиков.