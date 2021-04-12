В Башкирии учителям предоставят услуги стоматологов

Для районных учителей Башкирии власти республики хотят сделать бесплатное посещение стоматологических кабинетов на базе школ. Об этом заявил Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве РБ.
По его словам, с такой просьбой обратились сами преподаватели. Они пожаловались на то, что в селах и деревнях в дефиците услуги стоматолога. Обсудив данную проблему с министерством здравоохранения Башкирии, Хабиров пришел к выводу, что республика может себе позволить предоставить медицинские услуги и для сельских учителей.
Напомним, благодаря реализации образовательного проекта «Взлетай!» в республике началась работа по внедрению модуля «Здоровая улыбка». В целом по Башкирии планируется открытие 61 школьного стоматологического кабинета.