В Башкирии учителям предоставят услуги стоматологов

«Мы создаем развернутую сеть школьных стоматологий, они современные, с хорошим оборудованием. Затем возник вопрос у учителей: "А можно ли и для преподавателей создать стоматологические кабинеты?". Ведь есть дефицит таких учреждений. Мы поговорили с министром здравоохранения и решили, что можно. Так что с 1 сентября этого года в определенные часы, не мешая детям, медицинские услуги буду оказываться и учителям. Очень хорошая идея»

Радий Хабиров, глава Башкирии