В Молодежном театре Уфы прошла премьера комедии «День влюбленных»

В Национальном молодежном театре им. Мустая Карима состоялась премьера комедии «День влюблённых». Над ее постановкой работала звёздная команда: режиссер, заслуженный деятель искусств республики Рустем Хакимов, художник-постановщик Нурия Габидуллина и композитор Василь Гафаров.

Спектакль о том, как девушки встретили молодых ребят – участников вокально-инструментального ансамбля. В начале комедии герои думают, что любовь заключается в богатстве и деньгах, в конце же они открывают для себя новые жизненные ценности. Зрители по достоинству оценили музыкальную постановку.

Мне кажется, спектакль будет интересен тем, что тут играет молодежь. Какие-то основные молодежные проблемы мы попытались раскрыть, потому что в жизни бывают моменты, когда какой-то нелепый случай может разрушить всю жизнь. И по истечении времени люди понимают, в чем смысл отношений, именно любви.

Рустам Хакимов, режиссёр-постановщик
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