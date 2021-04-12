В Молодежном театре Уфы прошла премьера комедии «День влюбленных»

Мне кажется, спектакль будет интересен тем, что тут играет молодежь. Какие-то основные молодежные проблемы мы попытались раскрыть, потому что в жизни бывают моменты, когда какой-то нелепый случай может разрушить всю жизнь. И по истечении времени люди понимают, в чем смысл отношений, именно любви.

Рустам Хакимов, режиссёр-постановщик