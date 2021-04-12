В Молодежном театре Уфы прошла премьера комедии «День влюбленных»

В Национальном молодежном театре им. Мустая Карима состоялась премьера комедии «День влюблённых». Над ее постановкой работала звёздная команда: режиссер, заслуженный деятель искусств республики Рустем Хакимов, художник-постановщик Нурия Габидуллина и композитор Василь Гафаров.
Спектакль о том, как девушки встретили молодых ребят – участников вокально-инструментального ансамбля. В начале комедии герои думают, что любовь заключается в богатстве и деньгах, в конце же они открывают для себя новые жизненные ценности. Зрители по достоинству оценили музыкальную постановку.