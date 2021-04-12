В Башкирии семь зараженных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

В Башкирии ситуация с распространением коронавирусной инфекцией стабильная. Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Забелин. По его словам, за минувшие сутки вирус подхватили еще 102 человека.

Всего же в Башкирии число инфицированных достигло отметки в 33 601 человека. Отмечается, что большинству из них удалось побороть болезнь. Так, только за прошедшие 24 часа из больниц было выписано 162 пациента. Число выздоровевших жителей Башкирии приближается к 90%, заявил Забелин.