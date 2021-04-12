Радий Хабиров пошутил над вице-спикером Курултая

Очередной оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров по традиции начал с поздравлений. В эти дни свой день рождения отмечает Рустем Ахмадинуров, вице-спикер Курултая.
Хабиров отметил, что Ахмадинуров очень активно работает на благо республики. Также руководитель региона напомнил, что вице-спикер Курултая первым среди чиновников переболел коронавирусной инфекцией. Он в шутку заметил, что теперь регион активно пользуется его плазмой.
Напомним, жители Башкирии, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут стать донорами так называемой ковидной плазмы. Она может помочь тем, кто в последующем будет тяжело переносить эту болезнь.