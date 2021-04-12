Житель Башкирии до смерти избил друга в лесу из-за денег

Перед судом Башкирии предстанет 37-летний житель Калтасинского района. Мужчина обвиняется в жестоком убийстве знакомого из-за денег.
Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, инцидент произошёл ещё 20 апреля 2020 года, когда родственники 29-летнего мужчины заявили о его пропаже. Оказалось, знакомый пропавшего узнал, что у него есть сбережения на банковской карте после посещения вахты. Добродушно он предложил подвезти приятеля, но вместо помощи отвёз мужчину в лесной массив в Мишкинском районе. Он жесткого избил приятеля обухом от топора по голове.
Несчастный от полученных травм скончался. А его «друг» забрал банковскую карту, телефон и даже паспорт, чтобы усложнить опознание погибшего. Со счета убийца снял 420 тысяч рублей и потратил их на собственные нужды.
Мужчина признал вину в преступлении – уголовное дело направлено в суд.
Фото: СК РФ по РБ.