Житель Башкирии до смерти избил друга в лесу из-за денег

Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, инцидент произошёл ещё 20 апреля 2020 года, когда родственники 29-летнего мужчины заявили о его пропаже. Оказалось, знакомый пропавшего узнал, что у него есть сбережения на банковской карте после посещения вахты. Добродушно он предложил подвезти приятеля, но вместо помощи отвёз мужчину в лесной массив в Мишкинском районе. Он жесткого избил приятеля обухом от топора по голове.