В Башкирии мужчина на легковушке влетел в дерево

Сегодня, 12 апреля, в Башкирии произошла смертельная авария. Инцидент зафиксирован в посёлке Укшук Белорецкого района.

Как сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС, 31-летний водитель на «Шкоде Октавиа» не справился с управлением и совершил наезд на дерево. Машина разбилась, водителя зажало в салоне – на место инцидента срочном порядке прибыли спасатели.

К сожалению, спасти пострадавшего не удалось. От полученных травм он скончался на месте ДТП. Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.