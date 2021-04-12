В Башкирии в три раза выросла смертность среди мальчиков

Статисты Башкирии предоставили данные о детской смертности за январь 2021 года. По данным исследования, смертность значительно выросла.

Так, в 2020 году в январе скончались 46 несовершеннолетних, а в 2021 – 50.

38 детей до четырёх лет скончались за один месяц. Из них 23 – мальчики, а 5 – девочки. К слову, в 2020 году за январь скончались 8 мальчиков и 22 девочки. То есть, смертность среди мальчиков до четырёх лет выросла в три раза.