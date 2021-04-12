Житель Уфы зарезал подругу, а потом спрятал её тело в ковёр

Перед Октябрьским районным судом предстанет житель Уфы, который обвиняется в жестоком преступлении. Мужчина зарезал подругу, а потом ограбил.

Как сообщает пресс-служба суда, в злополучный день мужчина и женщина проводили время за распитием спиртных напитков. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, во время которой мужчина нанёс подруге около 14 ударов ножом. Несчастная скончалась почти сразу.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина завернул тело убитой в ковёр и поставил на балкон. Сначала он покинул место преступления, но через несколько дней вернулся обратно и вынес из квартиры ценные вещи и сбережения на сумму около 5900 рублей.