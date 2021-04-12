Жители Башкирии спасли дрейфующих на льдине детей

Накануне, 11 апреля, были спасены ребята, которые оторвались на льдине у уплыли по реке Ай. Подробности произошедшего сообщает «Дуванский вестник».

Инцидент произошёл в селе Месягутово. Компания ребят играла на реке. В какой-то момент льдина оторвалась от берега и поплыла по течению. Самостоятельно сойти на сушу дети уже не смогли.

К счастью, застрявших заметили два брата. Мужчины поспешили на машине за льдиной, а по пути дозвонились в службу «112». Остановившись на удобном участке, два брата и их знакомый связали себя веревками и прошли по льду до напуганных детей.