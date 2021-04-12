В Башкирии продолжается эвакуация подтопленных сёл

Спасатели Башкирии продолжают оказывать всестороннюю помощь людям, которые столкнулись с наводнением. 

В селе Казы-Ельдяк Дюртюлинского района талыми водами затопило автомобильную дорогу. Местным жителям потребовалась помощь спасателей. На территории поселения были установлены световые башни и помпы для откачки воды.

Фото №1 - В Башкирии продолжается эвакуация подтопленных сёл

Спасатели села Малояз прибыли в деревню Чулпан Салаватского района – село затопило, также зафиксирован ледовый затор. С подтопленной территории были эвакуированы 5 местных жителей и 10 голов рогатого скота. Фиксируется подтопление 25 жилых домов. К слову, не все сельчане готовы покинуть на время свои дома.

Фото №2 - В Башкирии продолжается эвакуация подтопленных сёл

Однако есть те, кто сознательно идет на риск и остается в своих домах, чтобы не бросать хозяйство. Спасатели создают все условия для обеспечения безопасности граждан, оказавшихся в зоне затопления. Также в зоне затопления находятся жители деревни Ильтаево.

пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС 
Фото №3 - В Башкирии продолжается эвакуация подтопленных сёл

Фото: Госкомитет РБ по ЧС. 

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