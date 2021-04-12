В Башкирии продолжается эвакуация подтопленных сёл

Однако есть те, кто сознательно идет на риск и остается в своих домах, чтобы не бросать хозяйство. Спасатели создают все условия для обеспечения безопасности граждан, оказавшихся в зоне затопления. Также в зоне затопления находятся жители деревни Ильтаево.

пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС