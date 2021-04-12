В Башкирии продолжается эвакуация подтопленных сёл

Спасатели Башкирии продолжают оказывать всестороннюю помощь людям, которые столкнулись с наводнением.
В селе Казы-Ельдяк Дюртюлинского района талыми водами затопило автомобильную дорогу. Местным жителям потребовалась помощь спасателей. На территории поселения были установлены световые башни и помпы для откачки воды.
Спасатели села Малояз прибыли в деревню Чулпан Салаватского района – село затопило, также зафиксирован ледовый затор. С подтопленной территории были эвакуированы 5 местных жителей и 10 голов рогатого скота. Фиксируется подтопление 25 жилых домов. К слову, не все сельчане готовы покинуть на время свои дома.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.