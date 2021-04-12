В Уфе 19-летний парень сбил юную велосипедистку

Накануне, 11 апреля, в Уфе произошла авария с участием несовершеннолетнего. 19-летний парень сбил 9-летнюю велосипедистку.

Фото №1 - В Уфе 19-летний парень сбил юную велосипедистку

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы, инцидент произошёл у дома №101 по улице Кольцевой. Молодой водитель за рулём «Лады Калина» двигался с сторону улицы Репина. В этот момент он допустил наезд на юную велосипедистку в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Девочке потребовалась помощь врачей. Её доставили в больницу. После оказания медицинской помощи ребёнка отпустили домой.

Фото: ГИБДД Уфы. 

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